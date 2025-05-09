Gizlilik kararı getirildi... Batman'da 'istismar' iddiası: Öğretmen tutuklandı

Batman’da istismar iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gizlilik kararı getirildi... Batman'da 'istismar' iddiası: Öğretmen tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:38

Batman merkezde bulunan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, istismar iddiasıyla şikayetler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.


Etiketler: #batman #istismar

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