GlassHouse, yeni nesil BT altyapı hizmet modelini tanıttı!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:44

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:45

Bilişim altyapısı hizmet sağlayıcılığı sektöründe Türkiye’nin en büyük oyuncularından biri olan GlassHouse, “Geleceği Yönlendir" temalı müşteri deneyimi etkinliğini gerçekleştirdi. Sektörün en değerli şirketlerinin teknoloji liderlerinin katılımıyla Divan Kuruçeşme’de yapılan organizasyonda GlassHouse, yapay zeka destekli yeni nesil BT altyapı hizmet modelini tanıttı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI!

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GlassHouse CEO’su Alp Bağrıaçık, bugüne kadar yüzlerce işletmeyi bulut bilişim sistemlerine taşıdıklarını ve yenilikçi çözümler ile şirketlerin dijital dönüşümüne yardımcı olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bağrıaçık konuşmasında, ayrıca yapay zeka destekli yeni hizmet modelini devreye alarak operasyonel mükemmelliyetini hedeflediklerini de ifade etti.

"KOLAYLAŞTIRICI BİR SÜREÇ VADEDİYORUZ"

GlassHouse SAP İş Birimi Lideri Hüseyin Bilge de, şöyle konuştu:

"Günümüzde kurumlar hibrit bulut ortamlarını ve en son teknolojileri giderek daha fazla benimsedikleri için, BT operasyonları da karmaşık ve veri hacimli hale geliyor. AIOps, BT ekiplerine, iş sistemlerinde oluşturulan verilerin çeşitliliğine, hızına ve hacmine hızlı yanıt verme yeteneğini sağlaması ile otomasyon süreçlerini dönüştüren bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. AIOps rutin uygulamaları otomatikleştirerek, BT personelinin artan taleplerini doğru analiz ederek hızlı karşılamasını sağlıyor. Bu noktada yapay zeka destekli yeni nesil hizmet modelimiz ile BT ekiplerine istikrar, güvenilirlik, uyarlanabilirlik gibi kolaylaştırıcı bir süreç vadediyoruz. GlassHouse olarak, yapay zeka teknolojisinden aldığımız güç ile servislerimizde fark yaratmaya devam edeceğiz."

PROJE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlikte, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye gündemini ve bilgi teknolojilerinin toplumsal dönüşümü nasıl yönlendirdiği konusunu ele aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte yılın en bas¸arılı BT altyapı ve dijital do¨nu¨s¸u¨m proje o¨du¨lleri de sahiplerini buldu.