Göç İdaresi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Suriyeli avukat sınır dışı edildi
Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden İl Göç İdaresi görevlilerine ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdıran Suriye uyruklu avukatın sınır dışı edildiğini açıkladı.
Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı.
Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için ‘kuduz köpek’ benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz” ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi
Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S. A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla Ülkemizden çıkışı sağlanmıştır.— Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) August 15, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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