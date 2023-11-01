Göçmen kaçakçılığında akılalmaz yöntem

Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:54

Güncelleme: 01.11.2023 - 13:55

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yol güzergahlarındaki kontrol noktalarında sıkı denetimleri aralıksız devam ederken, Doğubeyazıt çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan bir tır da yapılan aramada akıllara durgunluk veren bir manzara ortaya çıktı.

PES DEDİRTEN YÖNTEM

Çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerinde kaçarak başka ülkelere geçmek için canı pahasına yollara düşen göçmenler, her ülkede kendilerini insan kaçakçıların insafına bırakıyor. Kelle başına para alan organizatörler göçmenleri sınırlardan veya illerden geçirmek için akılalmaz yöntemler buluyor.

Son olarak eşya yüklü tırın dorsesinde kargo torbalarına sarılmış ve karton kutuların içine paketlenmiş halde canlı insan çıktı. Jandarma ekiplerini de şaşırtan ve ilk kez böyle bir yöntemle karşılaşan jandarma kolileri açmaya başladı.

Yapılan aramada kutuların içerisinde 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Jandarma Komutanlığı'ndaki işlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, araçta bulunan 1 organizatör gözaltına alındı.