Göçmen kaçakçılığında akılalmaz yöntem

Ağrı’da jandarma tarafından durdurulan tırın dorsesinde kargo torbalarına sarılmış ve karton kutularla paketlenmiş halde 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yusuf Ziya Cansever
Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:54
Göçmen kaçakçılığında akılalmaz yöntem
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince  göçmen kaçakçılığına yönelik yol güzergahlarındaki kontrol noktalarında sıkı denetimleri aralıksız devam ederken, Doğubeyazıt çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan bir tır da yapılan aramada akıllara durgunluk veren bir manzara ortaya çıktı.

PES DEDİRTEN YÖNTEM

Çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerinde kaçarak başka ülkelere geçmek için canı pahasına yollara düşen göçmenler, her ülkede kendilerini insan kaçakçıların insafına bırakıyor. Kelle başına para alan organizatörler göçmenleri sınırlardan veya illerden geçirmek için akılalmaz yöntemler buluyor. 

Son olarak eşya yüklü tırın dorsesinde kargo torbalarına sarılmış ve karton kutuların içine paketlenmiş halde canlı insan çıktı. Jandarma ekiplerini de şaşırtan ve ilk kez böyle bir yöntemle karşılaşan jandarma kolileri açmaya başladı. 

Yapılan aramada kutuların içerisinde 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Jandarma Komutanlığı'ndaki işlerinin ardından geri gönderme merkezine  teslim edilirken,  araçta bulunan 1 organizatör gözaltına alındı. 


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