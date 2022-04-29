Göçmenler, Türkiye'ye kaçak yollardan girmeye devam ediyor

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Gazetemizin manşete taşıdığı “göçmenler sınırı aştı” haberi son günlerde siyasetin birinci gündem maddesi haline geldi. Ancak sınırlarda alınan üst düzey önlemlere rağmen düzensiz göçmenler gruplar halinde ülkeye kaçak yollardan girmeye devam ediyor.

Her gün yaklaşık 200 düzensiz göçmen Van ve Ağrı sınır köylerine kaçak olarak giriyor. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Burada devletin göz yumduğu bir durum açığa çıkıyor. Yüksek askeri teknolojiye, SİHA ve İHA’lara sahip bir ülkede insanlar elini kolunu sallayarak akın akın sınırı geçiyorsa bu ülkede demek ki geçişlere göz yumuluyor” ifadelerini kullandı.

CHP Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan ise “Ağrı il örgütümüzün düzensiz göçmenlerle zaman zaman yaptığı görüşmelerde Türkiye’ye güzergâhtaki diğer ülkelerden daha rahat ve sorunsuz geçiş yaptıklarını söylemesi bizleri düşündürüyor. Afgan ve Pakistanlı göçmenler Irak ve İran’da karşılaştıkları sorunların hiçbiri ile ülkemizde karşılaşmaması aslında en büyük sorundur” dedi.