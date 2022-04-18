Sınır hattında yakalandılar: Yarı çıplak halde 84 göçmen

18 Nisan 2022 Pazartesi, 08:53

Kırklaeri'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada Afganistan, Suriye, Fas, Tunus ve İran uyruklu 103 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.