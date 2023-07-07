Göğsünden vurulmuş halde bulunan işçi kurtarılamadı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kooperatifte çalışan mevsimlik işçi, kaldığı odada pompalıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç işçi kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:37
Göğsünden vurulmuş halde bulunan işçi kurtarılamadı
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Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; mevsimlik işçi olarak çalışan Zekeriya Dinç (24), akşam saatlerinde kaldığı odaya gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra silah seslerini duyan meslektaşları, kapıyı açtığında Dinç’i pompalıyla göğsünden vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı genç, kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ve jandarma ekiplerinin çalışması ardından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'İNTİHAR' İDDİASI

Öte yandan; Dinç’in ölümünde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmazken, gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Acıpayam mevsimlik işçi

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