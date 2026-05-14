Gökçe Gökçen açıkladı: CHP'den 'Nisan Ayı İfade Özgürlüğü Raporu'

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla Nisan 2026 İfade Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

2026’nın ilk üç ayı için ayrı ayrı yayınladıkları raporlar ile ifade ve basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına yönelik müdahalelerin boyutlarını açık bir şekilde ortaya koyduklarını belirten Gökçen, Nisan ayı İfade Özgürlüğü Raporu’da yer alan tespitleri kamuoyuna duyurdu.

Nisan ayında da ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların sürdüğünü vurgulayan Gökçen, "Anayasa’nın 28’inci maddesinde devletin basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alacağı düzenlenmiştir. Tek adam rejimindeyse yetkililer, basın ve haber alma hürriyetini korumak değil, bu hürriyetin önüne geçmek için tedbirler almakta, anayasayı açıkça ihlal etmektedir. Anayasa’nın açık ihlali, toplumun manipüle edilmesi amacıyla kullanılmaktadır" dedi.

ADALET BAKANLIĞI'NA ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

İfade özgürlüğü alanında çifte standart olduğunu, açık kaynaklardan araştırma yapan gazeteciler hakkında davalar açıldığını ancak doğru bilgi vermediği çıkan bazı kişilerin teşvik edildiğini vurgulayan Gökçen, "Yargıyı etkilemeye yönelik algı faaliyetleri yürütenler bizzat Adalet Bakanlığı’nca desteklenmektedir. İktidarın işlediği suçların ve ihmallerin tamamı, erişim engellemeleriyle örtülmek istenmektedir. Sansürün geldiği seviye, erişim engellemesine yönelik haberlere de erişim engellemesi getirilmesi kararlarıyla kendini göstermektedir. Toplumun gerçekleri duymasının iktidar değişimine yol açacağı bilindiği için basın ve muhalefet üzerinde hiç olmadığı kadar büyük bir baskı iklimi oluşturulmuştur. İfade özgürlüğünün bireysel kullanımının yanında toplu kullanımı da bu dönemde özellikle hedef alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Protesto hakkının da engellendiğini belirten Gökçen, rapora dair de bilgi verdi. İfade ve basın özgürlüğü ile protesto hakkına yönelik müdahalelerin tamamını raporladıklarını söyleyen Gökçen, rapora CHP’nin internet sitesinden erişilebileceğini belirtti.

Gazeteciler İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve Pınar Gayıp başta olmak üzere tüm gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Gökçen, tutuklu gazeteci İsmail Arı’nın ilk duruşmasının 5 Haziran’da görüleceğini hatırlatarak, "İsmail Arı’nın hangi suçlardan yargılanacağını biliyor musunuz? Soruşturmanın gizliliğini ihlal, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Yani aslında gazetecilik faaliyeti sebebiyle yargılanacak" dedi.

GÖKÇEN, WHATSAPP YAZIŞMALARINI GÖSTERDİ

Soruşturmanın gizliliğini ihlaline ilişkin örnek veren Gökçen, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturduğu iddia edilen bir WhatsApp grubunun ekran görüntüsünü göstererek şunları söyledi:

"Bu Adalet Bakanlığı’nın oluşturduğu basın bilgilendirme WhatsApp grubu. Gördüğünüz gibi soruşturma belgeleriyle ilgili bilgiler, basına bizzat Adalet Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Tutuklu ifadeleri Word dosyalarına alınıyor. Cımbızlama yapılıyor. Ve cımbızlanan ifadelere vurgular ekleniyor. ‘Bunlar yazılacak’ diye de servis ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim bunu paylaştığı zaman apar topar bu WhatsApp grubu kapatılıyor."

"GÜLŞAH'A İFTİRA İÇİN TUTUKLU TUTUKLU GEZİLİYOR"

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan kişilere geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ifade verdirildiğini söyleyen Gökçen, "Kendisini savunamayacak, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiş belediye başkanımıza iftira atsınlar diye tutuklu tutuklu geziliyor. Bir tane karaktersiz bulunup da ifade elde edilince hemen basına servis ediliyor. Gülşah Durbay, hayattayken bu iftiraların tamamıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, davaları da kazanmaya başlamıştı.

Bu pisliklere boyun eğmediğini, eğmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etmişti. Gülşah, hastalığının yanında bu iğrenç zihniyetle de cesaretle mücadele etti. Artık aramızda yok. İşini ciddiyetle yapan, halka bilgi veren gazeteciler cezaevindeyken Gülşah’a iftira atanlar ve ona iftira atılsın diye tutukluları zorlayanlar serbestçe aramızda dolaşıyor" ifadelerini kaydetti.

"KADIN ARKADAŞLARIMIZ, KADIN DAYANIŞMASINA EMANETTİR"

CHP’li kadın siyasetçilerin "cinsiyetçi ve iğrenç bir dille, asılsız ve delilsiz mahalle dedikodularıyla hedef alındığını" söyleyen Gökçen, "Herkes duysun, herkes bilsin; genç kadınları siyasetten bu şekilde uzaklaştıramayacaksınız. Tüm kadın arkadaşlarımın haysiyeti, bu iğrenç zihniyeti başlarına yıkacak olan kadın dayanışmasına emanettir.

Bilinsin ki sırf koltuk hırsı ve iktidarın devamı için, kirli ilişkilerinizi koruyabilmek için, operasyoncu Adalet Bakanı’na yaranabilmek için, kendinizi kurtarabilmek için Cumhurbaşkanı adayımızdan özel kalem müdürümüze, hayatını kaybetmiş belediye başkanımızdan önceki dönem Parti Meclisi üyesi yol arkadaşımıza, beraber görev yapmaktan onur duyduğum kadın milletvekili arkadaşlarıma, kadın erkek tüm milletvekillerimize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve arkadaşlarına gerçek olmadığını bile bile, masum insanlara attığınız hiçbir iftira ömrünüzün sonuna kadar peşinizi bırakmayacak" dedi.

YURTTAŞLARA SESLENDİ: "BU DÜZENİ HAK ETMİYORSUNUZ"

Yurttaşlara seslenen Gökçen, "Çocuk istismarcılarının sırf tarikatçı olduğu için serbest gezdiği, kadınların her gün öldürüldüğü, çocukların okullarda tarandığı, size vergilerinizin nereye gittiğini anlatanların hapiste olduğu bu düzeni hak etmiyorsunuz. Hayat pahalılığı karşısında ezilmeyi, başkalarına muhtaç yaşamayı, bir avuç azınlık cebini doldursun diye aç kalmayı hak etmiyorsunuz.

Bu topraklara demokrasiyi değil monarşiyi uygun gören, kendisini sömürge valisi zanneden, ırkçı Amerikan büyükelçisinden talimat alanları değil, bu büyükelçinin hadsiz sözlerine karşı hâlâ ağzını bile açamayanları değil; ABD Başkanı Trump’ın uygun gördüğü meşruiyet için onunla görüşmek için yalvaranları değil; sizin için çalışanları, millete güvenenleri, sandığa güvenenleri, özgürlüğünü feda etmeye hazır olup da insan gibi siyaset yapanları hak ediyorsunuz. Biz bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Buradan söz olsun biz ölünün hatırasını, kadının onurunu, insanın haysiyetine hedef alacak kadar düşmüşlerin bu düzenini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.