Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:30
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Abone Ol google-news

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.


çanakkale feribot seferleri

İlgili Haberler

Çiftçiler Alman bakanın feribottan inişini engelledi

Çiftçiler Alman bakanın feribottan inişini engelledi
Yalova'da bir kişi feribottan atladı!

Yalova'da bir kişi feribottan atladı!
İDO duyurdu... Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!

İDO duyurdu... Feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!

En Çok Okunan Haberler