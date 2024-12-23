Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler iptal edildi.

Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli!
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 18:53

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacak.

Gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri gerçekleştirilecek.

Geyikli-Bozcaada hattında da yarın Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den saat 08.00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.


Etiketler: #çanakkale #Feribot

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