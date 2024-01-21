Sahte diş hekimi olduğu ortaya çıkmıştı: Bu sefer de ‘evlilik vaadiyle’ kandırmış

Yayınlanma: 21.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 21.01.2024 - 15:25

Soruşturma dosyasına göre cep telefonu tamiri için geçen Temmuz’da Bahçelievler Şirinevler’deki bir teknik servise giden D. Z., burada, işyeri sahibi tarafından Aydın Zafer S. ile tanıştırıldı. İş yeri sahibi, bu kişiyi diş doktoru olarak tanıttı.

HalkTV’nin haberine göre, bir süre görüşmeye devam eden Aydın Zafer S. ile D. Z. arasında yakınlık oluştu. İddiaya göre, Aydın Zafer S. bu kişiye evlilik vaadinde bulundu. D. Z.’den toplam 622 bin TL para alan Aydın Zafer S., paranın iadesi için çeşitli bahanelerde bulundu.

PARAYI İADE ETMEDİ TEHDİT ETTİ

Savcılık başvurusunda, Aydın Zafer S. için “Şüpheli kendisini diş hekimi olarak tanıttı" diyen D. Z. başvusunun devamıda "Klinik sahibi olduğunu beyan etti. Şahsımı dolandırdı; tehdit, şantaj ve hakaret etti. Halihazırda şüpheli şahsıma karşı fiilerini sürdürmekte. Kendi canımın tehlikede olması ile birlikte 1997 yılında babamı ve 1998 yılında annemi kaybettim. Şüphelinin kardeşlerime zarar vermekle beni tehdit ettikçe travmalarım yeniden nüksetmekte” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASI OLMADAN KLİNİK AÇTI

Hakkında dava açılması talep edilen Aydın Zafer S., geçen yılın başında ise Hakkari'de diş hekimliği ünvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.