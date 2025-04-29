Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferi yapılamıyor!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:23

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:23

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.