Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferi yapılamıyor!

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferi yapılamıyor!
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:23

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.


Etiketler: #çanakkale #feribot seferleri

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