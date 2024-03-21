Harry Potter'ın 'Hogwarts Ekspresi' seferi askıya alındı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:22

Güncelleme: 21.03.2024 - 11:22

Harry Potter'da ünlenen Highlands'den geçen Jacobite tren servisi, mevcut haliyle çalışmaya devam etmesine izin verilmesi konusunda bir karar beklendiği için askıya alındı.

İşletmeci, seferlerin askıya alınmasının 50 milyon sterline kadar değer kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Jacobite treni, 2002 yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası filminde yer almış ve JK Rowling'in serisine bir gönderme olarak bazen 'Hogwarts Ekspresi' olarak da biliniyor.

İngiltere'nin en büyük ana hat demiryolu işletmecisi olan West Coast Railways (WCR) tarafından işletilen tren, Demiryolu ve Karayolu Ofisi'nden (ORR) menteşeli kapılı vagonlarla çalışmaya devam edip edemeyeceğine ilişkin bir karar beklediği için hizmeti askıya almak zorunda kaldı.

WCR ticari müdürü James Shuttleworth, tren hizmetinin askıya alınmasına ilişkin, "Jacobite servisi her yıl binlerce müşteri tarafından kullanılıyor. Mallaig ve Fort William'ın yerel ekonomilerini canlandırıyor ve Birleşik Krallık'ın turizm sektörüne tahmini olarak 20 milyon sterlin kazandırıyor. ORR bize yeni bir muafiyet tanımazsa, bunun hem yerel hem de ulusal toplumlar için 50 milyon sterline varan değer kaybına yol açabileceğine inanıyoruz" dedi.

Şirket, Jacobite için rezervasyon yaptıran yolculara tam para iadesi yapılacağını söyledi.

HOGWARTS EKSPRESİ

Büyücüler için önemli bir ulaşım aracı olan ve 9 3/4'ten kalkan Hogwarts Ekspresi, Harry Potter serisi boyunca önemli anlara şahitlik etmiştir.

Harry Potter, ilk arkadaşlarıyla burada tanışmış, büyücülük dünyası hakkında ilk ayrıntıları öğrenmiş, ilk Ruh Emici ile burada karşılaşmış ve Draco'yla bu trende mücadele etmiştir.