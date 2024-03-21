Harry Potter'ın 'Hogwarts Ekspresi' seferi askıya alındı

Harry Potter'da ünlenen 'Hogwarts Ekspres' olarak da bilinen Jacobite treni, güvenlikle ilgili bir karar nedeniyle kadar askıya alındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:22
Harry Potter'ın 'Hogwarts Ekspresi' seferi askıya alındı
Abone Ol google-news

Harry Potter'da ünlenen Highlands'den geçen Jacobite tren servisi, mevcut haliyle çalışmaya devam etmesine izin verilmesi konusunda bir karar beklendiği için askıya alındı.

İşletmeci, seferlerin askıya alınmasının 50 milyon sterline kadar değer kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Jacobite treni, 2002 yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası filminde yer almış ve JK Rowling'in serisine bir gönderme olarak bazen 'Hogwarts Ekspresi' olarak da biliniyor.

İngiltere'nin en büyük ana hat demiryolu işletmecisi olan West Coast Railways (WCR) tarafından işletilen tren, Demiryolu ve Karayolu Ofisi'nden (ORR) menteşeli kapılı vagonlarla çalışmaya devam edip edemeyeceğine ilişkin bir karar beklediği için hizmeti askıya almak zorunda kaldı.

WCR ticari müdürü James Shuttleworth, tren hizmetinin askıya alınmasına ilişkin, "Jacobite servisi her yıl binlerce müşteri tarafından kullanılıyor. Mallaig ve Fort William'ın yerel ekonomilerini canlandırıyor ve Birleşik Krallık'ın turizm sektörüne tahmini olarak 20 milyon sterlin kazandırıyor. ORR bize yeni bir muafiyet tanımazsa, bunun hem yerel hem de ulusal toplumlar için 50 milyon sterline varan değer kaybına yol açabileceğine inanıyoruz" dedi.

Şirket, Jacobite için rezervasyon yaptıran yolculara tam para iadesi yapılacağını söyledi.

HOGWARTS EKSPRESİ

Büyücüler için önemli bir ulaşım aracı olan ve 9 3/4'ten kalkan Hogwarts Ekspresi, Harry Potter serisi boyunca önemli anlara şahitlik etmiştir. 

Harry Potter, ilk arkadaşlarıyla burada tanışmış, büyücülük dünyası hakkında ilk ayrıntıları öğrenmiş, ilk Ruh Emici ile burada karşılaşmış ve Draco'yla bu trende mücadele etmiştir.


Harry Potter haberleri Hogwarts Ekspres haberleri tren haberleri

İlgili Haberler

Harry Potter dizisi ne zaman yayımlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?

Harry Potter dizisi ne zaman yayımlanacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?
Harry Potter hayranlarına müjde: Tarihi belli oldu

Harry Potter hayranlarına müjde: Tarihi belli oldu
Ünlü oyuncu Gary Oldman'dan Harry Potter itirafı: 'Vasattım'

Ünlü oyuncu Gary Oldman'dan Harry Potter itirafı: 'Vasattım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Galatasaray’da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!

Galatasaray’da Zaha kararı: Değişim yaşanabilir!
Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü

Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü
Son Dakika… AYM Başkanı seçildi!

Son Dakika… AYM Başkanı seçildi!
Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!
Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: ‘Her oyuncu her statta kutlama yapar’

Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: ‘Her oyuncu her statta kutlama yapar’