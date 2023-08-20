Gökçek ve Mengü'den sosyal medyada 'seviyesiz' atışma
Gazeteci Nevşin Mengü ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında sosyal medya üzerinden 'seviyesiz' bir atışma yaşandı.
Gazeteci Mengü ‘'Üç eşli' vekil Ali Yüksel'den skandal ifadeler: 'Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı piçlerle mi dolduralım?'’ haberinin linkini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Şöyle bir şehir efsanesi vardı. Melih Gökçek'in yeni Ankara Belediye Başkanı seçildiği yıllar, genelevleri kapatmak için harekete geçiyor. Bir TV kanalına da, çıkıp ahlak fuhuş muhuş anlatırken, bir hayat kadını TV'ye telefonla bağlanıp şöyle diyor: Şu kadar yıllık hayat kadınıyım, Ankara'da şu sayıda hayat kadını çalışıyor, hepimiz bir araya gelsek senin gibi o...çocuğu doğuramayız…”
Şöyle bir şehir efsanesi vardı. Melih Gökçek'in yeni Ankara Belediye Başkanı seçildiği yıllar, genelevleri kapatmak için harekete geçiyor. Bir TV kanalına da, çıkıp ahlak fuhuş muhuş anlatırken, bir hayat kadını TV'ye telefonla bağlanıp şöyle diyor: Şu kadar yıllık hayat…— nevsin mengu (@nevsinmengu) August 19, 2023
Mengü’nün söz konusu paylaşımının görüntüsünü alan Gökçek ise "Nevşin bu kadının senin arkadaşın olduğu ve senin bu kadınla birlikte çalıştığın istikametinde de şehir efsanesi var... Nevşin beraber mi çalışıyordunuz?" diye yazdı.
NEVŞIN BU KADININ SENİN ARKADAŞIN OLDUĞU VE SENİN BU KADINLA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIN İSTİKAMETİNDE DE ŞEHİR EFSANESİ VAR…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 19, 2023
NEVŞIN BERABER Mİ ÇALIŞIYORDUNUZ? pic.twitter.com/vm0rHy55r5
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