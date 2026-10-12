Gökçeklere kötü haber: Beyaz TV küçülmeye gidiyor

Gökçek ailesine ait olduğu öne sürülen Beyaz TV’de ana haber bülteninin kaldırılacağı iddia edildi. Kanalın küçülme planı kapsamında yayın yapılanmasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve bu adımla medya patronu üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığı öne sürüldü.

Beyaz TV’de yaşanan gelişmelerin, kanalın sahibi olduğu belirtilen Gökçek ailesinin son dönemde gündeme gelen olayların ardından yaşandığına dikkat çekildi.

Ana haber bülteninin kaldırılmasıyla birlikte kanalın yayın akışında ve organizasyon yapısında da değişiklikler yapılabileceği ileri sürüldü. Küçülme planının hangi birimleri kapsayacağı ve başka programların da yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kanalın küçülme iddialarına ilişkin açıklama yapan Osman Gökçek ise Oda TV’ye verdiği yanıtta, Beyaz TV ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek kanalın kendisine ait olmadığını yineledi.

GÖKÇEK AİLESİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Gökçek ailesi, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla gündeme gelmişti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 4 Eylül 2026’da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de 7 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne giderek ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturmanın, aile üyelerinin Almanya’daki şirket faaliyetleri ve yurt dışı yatırımlarına ilişkin iddialar doğrultusunda sürdüğü belirtiliyor.