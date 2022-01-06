Gökhan Bozkurt: Zırhlı araç değil, hukuk zırhı lazım

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kullandığı zırhlı ve VIP yapılı minibüsün, genel kuruldan kısa süre önce 450 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. İstenilen teklif alınamadığı için satılamayan araç yeni yönetimce 800 bin liraya ilana çıktı. Başkanlık Divanı üyesi avukat Gökhan Bozkurt, “Zırhlı araca ihtiyacı yok. Tüm halkımızın hukuk zırhına ihtiyacı var” dedi. Erinç Sağkan, 4-5 Aralık’ta yapılan TBB 36. Olağan Genel Kurulu’nda, TBB’nin yeni başkanı seçilmiş, Feyzioğlu devir teslim törenine katılmamıştı.