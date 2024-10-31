Gökhan Mustafa Demirtaş kimdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş kaç yaşında, nereli? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:38

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:59

İyi Partili Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, cinsel saldırı suçundan verilen hapis cezası kararının onanmasının ardından tutuklandı.Peki, Gökhan Mustafa Demirtaş kimdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı?

GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Gökhan Mustafa Demirtaş, ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü okuyor.

2009 yerel seçimlerinde Gülüç Belediye Meclis Üyesi seçildi. Gülüç Belediyesi'nde 2 yıl encümen üyeliği görevini yürüttü. Demirtaş, Gülüç'ü Sevenler Derneği'nde görev aldı.

Gökhan Mustafa Demirtaş 2014 tarihinde yapılan yerel seçim­lerde Gülüç Belediye Başkanı oldu. Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkanı oldu.

16 Kasım 2023 tarihinde AK Parti'den istafa edip,13 Ocak 2024 tarihinde İYİ Parti'ye geçmiştir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar Belediye başkanlığı görevine seçilmiştir.

GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ EVLİ Mİ?

Gökhan Mustafa Demirtaş evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Karadeniz Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında, belediyede görevli Duygu K.’yi taciz ettiği iddiasıyla Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Görülen mahkemenin ardından Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a ‘Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası hakkında istinafa yapılan itiraz 15 gün önce reddedildi. Ayrıca Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında ‘Cinsel taciz’ suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. İtirazın reddedilmesi sonucunda hakkındaki verilen hapis kararı kesinleşen Belediye Başkanı Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda gece saatlerinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen Belediye Başkanı Demirtaş, cezaevine teslim edildi.