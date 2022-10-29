Gökhan Tozoğlu kimdir, kaç yaşında? Gökhan Tozoğlu neden öldü?

29 Ekim 2022 Cumartesi, 14:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Gökhan Tozoğlu'nun ölüm haberini duyurdu. Tozoğlu'nun ölümünün ardından yaşamı merak konusu oldu.

GÖKHAN TOZOĞLU KİMDİR?

Gökhan Tozoğlu, 1987'de Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlokulunu Cumhuriyet ve 19 Mayıs okullarında, ortaokulunu ise Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 2005 yılında Konya Mehmet Akif Ersoy Lisesi’ni tamamlayıp ardından Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve buradan 2009'da mezun oldu. Askerliğini, önce Adana merkez, ardından Adana'nın Ceyhan ilçesinde olmak üzere, Aralık (2010) - Mayıs (2011) tarihleri arasında tamamladı. 2011'de kendi mesleği olan avukatlığı icra etmeye başladı. Aynı senede Avukat Caner Çoban ile birlikte G&C Hukuk Bürosu'nu kurdu. 2011 yılının Haziran ayından 2012 Yılının Şubat ayına kadar Konya TV’de, fikir tartışma programı olan Düşünce Ekseni'ni hazırlayıp sundu. 2012'nin Nisan ayında, Radyo ÜLKÜ’de ''Düşünce Ekseni ve Fikir Meclisi'' isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Aktif olarak SÜ Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Hilâl Eğitim Vakfı ve İdealist Hukukçular Derneği'nde çalışmalarını sürdürdü. 2012-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Vergi Hukuku ABD’de yüksek lisans eğitimine başladı. 5 Ekim 2018 tarihinden bu yana İYİ Parti'de, Konya İl Başkanlığı görevini yürüttü.

GÖKHAN TOZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Genç siyasetçi, geçtiğimiz Eylül ayında aort damarının yırtılması sonucu ameliyat olmuş ve 29 Eylül'de taburcu edilmişti. Tekrar rahatsızlanan Tozoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve tüm çabalara rağmen 35 yaşında hayatını kaybetti.