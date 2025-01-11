Yayınlanma: 11.01.2025 - 11:34

Güncelleme: 11.01.2025 - 11:34

Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından Atama Kararları da belli oldu. Buna göre yeni Azerbaycan Başkonsolosu Birol Akgün oldu. Peki, Birol Akgün kimdir? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kaç yaşında, nereli? Birol Akgün'ün kariyeri...

BİROL AKGÜN KİMDİR?

1968 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1994-2000 yılları arasında Case Western Reserve University’de MEB adına resmi burslu öğrenci olarak yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 2000-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi'nde, 2011-2014 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

BİROL AKGÜN'ÜN KARİYERİ

Birçok idari görev üstlenen Prof. Dr. Birol Akgün'ün 'Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika ve Uluslararası Örgütler' uzmanlık alanlarıdır. 'Siyaset Sosyolojisi, Diaspora ve Göç Politikası, Gelişmekte Olan Ülkeler, Küresel Göç Kayması ve Yükselen Güçler, Uluslararası Örgütler ve Türkiye' alanlarında akademik pek çok yayını bulunmaktadır.

'11 Eylül, Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye' başlıklı çalışmasıyla Milliyet 2002 Sosyal Bilimler Birincilik Ödülü'nü alan Akgün, sosyal sorumluluk anlayışıyla sivil toplum kuruluşlarında üst düzey pek çok görev üstlenmiştir.

BİROL AKGÜN EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Birol Akgün, evli ve iki çocuk babasıdır.