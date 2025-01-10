Yayınlanma: 10.01.2025 - 23:42

Güncelleme: 10.01.2025 - 23:42

14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde AKP Aydın Milletvekili olarak seçilen Seda Sarıbaş'ın kariyeri araştırılıyor. Peki, Seda Sarıbaş kimdir? Seda Sarıbaş kaç yaşında, nereli?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Seda Sarıbaş 8 Ocak 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. lk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gazi Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünü bitirdi. Daha sonra aynı üniversitede açık öğretimde Adalet bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Adnan Menderes Üniversitesinde sosyoloji ve siyaset bilimi üzerine tamamladı. Boğaziçi Üniversitesinde yönetim ve işletme üzerine eğitim aldı.

SEDA SARIBAŞ'IN SİYASİ KARİYERİ

Siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başlayan Sarıbaş, 2014-2018 yılları arasında AK Parti Didim belediye meclis üyeliği ve Aydın büyükşehir belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 yılında AK Parti Aydın Kadın Kolları başkan yardımcılığı, 2016-2018 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları başkanlığı yaptı. 7. AK Parti Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. 2023 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den Aydın milletvekili seçildi.

SEDA SARIBAŞ'IN ÖZEL HAYATI

Sedat Sarıbaş ile evli ve üç çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elini öpen elini öpen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 Lira harçlık verdi. Bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.