Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:07

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:07

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı. Peki, Zeki Levent Gümrükçü kimdir? Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü kaç yaşında, nereli?

ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur.

15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Zeki Levent Gümrükçü, bu görevinden önce 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ'NÜN KARİYERİ

1990 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:

2017-2020 Büyükelçi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği

2014-2020 Büyükelçi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği

2012-2014 Elçi, Bakanlık Sözcüsü

2010-2012 Elçi, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı

2006-2010 Müsteşar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, New York

2004-2010 Daire Başkanı, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

2000-2004 Müsteşar, Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği

2000-2000 NATO Savunma Koleji

1998-2000 Başkatip, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

1996-1998 İkinci Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği

1993-1996 Üçüncü Katip, T.C. Vaşington Büyükelçiliği

1991-1993 Üçüncü Katip, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü