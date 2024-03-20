Gökhan Zan adaylıktan çekilmişti: AKP’nin adayından ‘ses kayıtları’ hakkında suç duyurusu

AKP'nin Hatay adayı Mehmet Öntürk, Gökhan Zan’ın adaylıktan çekilmemek için rüşvet görüşmeleri yaptığı ses kayıtları hakkında suç duyurusunda bulundu. Öntürk, suç duyurusunda ‘gerçek dışı’ dediği bu kayıtların Türkiye İşçi Partisi’ne ve SÖZCÜ TV'ye kim veya kimler tarafından gönderildiğinin belirlenmesini istedi.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:22
Gökhan Zan adaylıktan çekilmişti: AKP’nin adayından ‘ses kayıtları’ hakkında suç duyurusu
Abone Ol google-news

AKP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, basına yansıyan ve TİP'in adayı Gökhan Zan'la rüşvet görüşmeleri yapıldığı anlaşılan ses kayıtlarını yayanlar ve TİP hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öntürk, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Görüyorum ki belediyecilik karnesi kırıklarla dolu olduğu ve şehrimizi en temel yerel hizmetlerden mahrum bıraktıkları için sokağa çıkamayanlar, kirli ve karanlık yöntemlere bel bağlayıp, siyaseti manipülasyonlarla dizayn etmeye çalışıyorlar. Hemşehrilerimiz bunların kimler olduğunu çok iyi bilmektedir.

Şeref ve haysiyetime zarar vermeye yönelik bu eylemleri yöneten şahıslar başta olmak üzere, onlarla birlikte hareket eden tüm şüphelilerin 'alenen hakaret' suçunu oluşturdukları gerekçesiyle ifadelerinin alınması, suça konu eylemleri gerçekleştiren tüm şahısların tespit edilmesi, ne yöntemle ve ne şekilde hazırlandığı bilinmeyen gerçek dışı kayıtların Türkiye İşçi Partisine ve Sözcü televizyonuna kim veya kimler tarafından gönderildiğinin belirlenmesi, ilgili yerlerle yazışma yapılarak soruşturma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm."


AKP haberleri hatay haberleri Gökhan Zan haberleri ses kaydı haberleri Suç duyurusu haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’

Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: ‘Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi’
Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
Lütfü Savaş 'Gökhan Zan' iddialarına yanıt verdi: 'Köşeye sıkışmış'

Lütfü Savaş 'Gökhan Zan' iddialarına yanıt verdi: 'Köşeye sıkışmış'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!

Kanal İstanbul güzergahında 1.6 milyar TL’lik ihale!
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi

Bohay Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı meydana davet etti: 'Bekliyoruz vallahi, gel'
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen’den transfer mesajı!
İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de metro durağında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu