Gökhan Zan adaylıktan çekilmişti: AKP’nin adayından ‘ses kayıtları’ hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 20.03.2024 - 15:22

AKP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, basına yansıyan ve TİP'in adayı Gökhan Zan'la rüşvet görüşmeleri yapıldığı anlaşılan ses kayıtlarını yayanlar ve TİP hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öntürk, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Görüyorum ki belediyecilik karnesi kırıklarla dolu olduğu ve şehrimizi en temel yerel hizmetlerden mahrum bıraktıkları için sokağa çıkamayanlar, kirli ve karanlık yöntemlere bel bağlayıp, siyaseti manipülasyonlarla dizayn etmeye çalışıyorlar. Hemşehrilerimiz bunların kimler olduğunu çok iyi bilmektedir.

Şeref ve haysiyetime zarar vermeye yönelik bu eylemleri yöneten şahıslar başta olmak üzere, onlarla birlikte hareket eden tüm şüphelilerin 'alenen hakaret' suçunu oluşturdukları gerekçesiyle ifadelerinin alınması, suça konu eylemleri gerçekleştiren tüm şahısların tespit edilmesi, ne yöntemle ve ne şekilde hazırlandığı bilinmeyen gerçek dışı kayıtların Türkiye İşçi Partisine ve Sözcü televizyonuna kim veya kimler tarafından gönderildiğinin belirlenmesi, ilgili yerlerle yazışma yapılarak soruşturma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm."