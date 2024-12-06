Gökova-Köyceğiz karayolunda feci kaza: 69 yaşındaki bisikletli can verdi!

Muğla’da bisikleti ile yolun karşısındaki camiye gitmek için hareket eden 69 yaşındaki vatandaşa araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gökova-Köyceğiz karayolunda feci kaza: 69 yaşındaki bisikletli can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:53

Muğla’nın Ula İlçesi Çıtlık Mahallesi'nde ana yol üzerinde 69 yaşındaki İbrahim Arıcı, bisikleti ile camiye gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada ana yol üzerinde ilerleyen İ.Ç. yönetimindeki 48 DP 095 plakalı araç, Arıcı’ya çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 Ambulans, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası 69 yaşındaki İbrahim Arıcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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