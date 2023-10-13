Gökyüzü kara dumanlarla kaplandı... 1 kişi yaralandı!
Serik'te ardiyede çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yanarken, bazı makinelerde zarar meydana geldi. Gökyüzünü kara dumanlarla kaplatan yangında 1 kişi alevlerden etkilendi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki bir ardiyede öğle saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; çatıda yapılan kaynaktan dolayı meydana geldiği öğrenilen yangın sonrası, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede plastik kasalarının yanması sonucu forklift traktör ve makineler, alevlerden etkilendi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası ardiye sahibi ellerindeki yanıklardan dolayı hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ardiyede maddi hasar meydana geldi.
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