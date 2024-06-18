Göle girilmez tabelasına havlu asıp yüzdüler
İznik Gölü’nün en tehlikeli bölgesi olan ve 3 yıl içinde 32 kişinin boğulduğu alanda kuralları çiğneyen vatandaşlar, girilmez tabelasına havlu asıp yüzmeye devam etti.
İznik Gölü’nün en tehlikesi bölgesi Göllüce Mahallesinde bulunan ve 3 yıl içinde 32 kişinin boğulduğu alana kesinlikle göle girilmez kararı alınmıştı.
Kuralları hiçe sayan bazı vatandaşlar alanın en tehlikeli bölgesinde, girilmez tabelasına havlu asarak yüzmeye devam ettiler. İznik Jandarma Komutanlığı iki gün içerisinde yasaklı bölgelerden göle giren 22 kişiye tam 44 bin 144 TL ceza yazdı.
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