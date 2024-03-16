Bir uygarlık mozaiği üzerinde zaman yolculuğu: İznik

16 Mart 2024 Cumartesi

Bursa'nın şirin ilçesi İznik tarihi ve doğal güzellikleriyle günübirlik ziyaretlerin vagzeçilmez rotası. Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan İznik, seramikleri, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile gördüğü ilgiyi hak ediyor.

İstanbul'dan İznik'e doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz yakaşık 1,5 saat sürüyor. İznik'e vardığımızda hemen kahvaltı yapacak bir yer arıyoruz ve aradığımız yeri İznik Gölü'nün hemen kıyısında buluyoruz. Gölün muhteşem manzarası eşliğinde kahvaltı yaptıktan sonra İznik'i keşfetmeye başlıyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki tarihi yapılara ilgi duyanlar için İznik adeta bir hazine. M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan bu eşsiz yer, bir zamanlar Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapmış. İşte bu yüzden ilçe adeta bir açık hava müzesi gibi.

İZNİK TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

İlçenin dört bir yanını çevreleyen surların arasından geçerek ilk durağımız olan Nilüfer Hatun İmareti'ne ulaşıyoruz. Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veren bu tarihi yapı, Nilüfer Hatun anısına, oğlu I. Murat tarafından yaptırılmış.

Tarihe tanıklık etmeye müzenin bahçesindeki mezar taşları ile başlıyoruz. İslami dönem mezar, mezar taşları, kitabelerin yer aldığı bahçede Roma ve Bizans dönemine ait lahitler de bulunuyor. Müzenin içi 3 ana bölümden oluşuyor.

Osmanlı mimarisinde ilk kez ters “T” planlı olarak yapılan yapı, 1960 yılında restore edilmiş. Müzede İznik ve çevresinde toplanan prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar olan çeşitli buluntular ile Ilıpınar, Roma Tiyatrosu, İznik Çini Fırınları kazılarında çıkarılan eserler yer alıyor.

Türk İslam Eserleri Müzesi'ni Müzekart ile ziyaret edebilirsiniz.

ŞEYH KUTBETTİN CAMİ VE TÜRBESİ

Nilüfer Hatun İmareti'nin hemen yanında bulunan cami ismini İznikli alim Şeyh Kutbettin'den alıyor. Türbe ve caminin kim tarafından yaptırıldığı hakkında kesin bir bilgi olmasa da caminin İbrahim Paşa tarafından 1496 yılında, türbenin ise Halil Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülüyor.

YEŞİL CAMİ

Şeyh Kutbetti camisinin karşısında bulunan Yeşil Cami minaresi ile ünlü. 1376 yılında Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından yapımı başlatılan cami, ölümünden sonra 1398’de oğlu Ali Paşa tarafından bitirilmiş. Caminin eşsiz minaresi 12 bin parça renkli çiniler kullanılarak zikzaklı mozaik tekniğiyle yapılmış.

AYASOFYA CAMİSİ

Dünya tarihi açısından önemli bir yapı olan Ayasofya ilk olarak MS. 7'nci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Gymnasium (atletlerin beden eğitimi için oluşturulan alan)üzerine Bizans Dönemi'nde bazilika olarak inşa edilmiş. 11'inci yüzyıldaki depremden sonra yenilenmiş ve Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülmüş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yenilenmiş.

1935 yılında müze olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya 6 Kasım 2011 tarihinde yeniden ibadete açılmış.