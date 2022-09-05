Gölette boğulan kardeşlerin cenazeleri, Suriye'de defnedilecek
Adana'da serinlemek için girdikleri gölette boğulan Suriye uyruklu Ahmet (18) ve Abdurrahman Verde (15) kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere İdlib’e götürüldü.
4 Eylül Pazar akşamı saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla, sulama için kullanılan gölete giren Ahmet ve Abdurrahman Verde kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENLERİ İDLİB'E GÖTÜRÜLDÜ
Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye su altı polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kardeşlerin cansız bedenleri bulunup sudan çıkarıldı.
Aile, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Verde kardeşlerin cenazelerini teslim alarak defnedilmek üzere Suriye’nin İdlib kentine götürdü.
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