Gölette boğulan kardeşlerin cenazeleri, Suriye'de defnedilecek

05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:00

4 Eylül Pazar akşamı saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla, sulama için kullanılan gölete giren Ahmet ve Abdurrahman Verde kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİ İDLİB'E GÖTÜRÜLDÜ

Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye su altı polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kardeşlerin cansız bedenleri bulunup sudan çıkarıldı.

Aile, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Verde kardeşlerin cenazelerini teslim alarak defnedilmek üzere Suriye’nin İdlib kentine götürdü.