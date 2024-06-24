Kocaeli’nde bayram tatilinde 352 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kocaeli'ndeki plajlarda Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 352 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:25
Kocaeli’nde bayram tatilinde 352 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Kocaeli'nde bulunan plajlar 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurttaşların akınına uğradı.

Tatilciler güneşli havada serinlemek için sahillere giderken ekiplerde boğulma olaylarına karşı denetimlerini artırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli li Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca 352 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Bayram tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci’de 147, Kovanağzı’nda 10, Kumcağız’da 87, Miço Kadınlar Plajı’nda 6, Kerpe’de 17, Sarısu’da 12, Seyrekte 13, Bağırganlı’da 20, Karamürsel ilçesinde 11, Ereğli Sahili’nde 3, Darıca'da 10, görev bölgesi dışında 3 ve Bayramoğlu’nda 13 kişi olmak üzere toplam 352 yurttaş boğulmaktan kurtarıldı.

 


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