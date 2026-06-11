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Gölette kaybolan Metin’den acı haber... Arkadaşları korkup susmuş!

Gölette kaybolan Metin’den acı haber... Arkadaşları korkup susmuş!

11.06.2026 12:32:00
Güncellenme:
DHA
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Gölette kaybolan Metin’den acı haber... Arkadaşları korkup susmuş!

Bingöl'de dün sulama göletinde kaybolan 13 yaşındaki Metin Çağlayan’ın bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan’ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.

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Genç ilçesine bağlı Servi köyündeki sulama göletinde dün acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; serinlemek için gölet kenarına giden 3 arkadaştan 2'si suya girdi. Bir süre sonra Metin Çağlayan (13) suda gözden kayboldu.

Korktukları için olayı gizleyen çocuklar, akşam saatlerinde, Çağlayan ailesinin soruları üzerine gölete gittiklerini ve Metin'in suda kaybolduğunu söyledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlatılan çalışmalara Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün dalgıç ekipleri de katıldı

Sabah saatlerinde diğer çocukların gösterdiği noktada yapılan aramalarda Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bingöl #arkadaş #cansız beden

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