Gölhisar Gölü'ndeki sazlık yangınına ilişkin 1 gözaltı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:48

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:48

Gölhisar Gölü'ndeki sazlık alanda dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, Çavdır, Altınyayla ve Yusufça belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 6 saatte söndürülen yangında 1000 dönüm sazlık zarar gördü.

İl Gölde çıkan ikinci yangının ardından fotokapan kuran Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakaladıkları 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gölde yangın çıkardığı iddia edilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.