Gönen'deki kazadan 6 gün sonra acı haber: 57 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 25 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 57 yaşındaki Zülfiye Ercan, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gönen'deki kazadan 6 gün sonra acı haber: 57 yaşındaki kadın kurtarılamadı
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İHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:14

Alko Turizm’e ait 10 S 28088 plakalı servis aracı sürücüsü Hüseyin Derebaşı’nın (56), rampadan inerken hızını düşürmemesi ve yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yolculardan alınan bilgilere göre, sürücünün hız yapmaması yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığı ifade edildi. Kaza sonrası yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi ve Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 kişinin halen tedavi gördüğü öğrenildi. Yoğun bakımda 6 gündür yatan 57 yaşındaki Zülfiye Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zülfiye Ercan’ın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Zülfiye Ercan’ın cenazesi Gönen’de defnedilecek.


Etiketler: #Gönen #Balıkesir

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