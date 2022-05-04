Google, YouTube’un uygulamasını kapatıyor!

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:03

Google, yaptığı açıklamada 2016’da kullanıma sunulan bir YouTube uygulamasının çok yakında kapatılacağını duyurdu.

YOUTUBEGO İÇİN YOLUN SONU

Shift Delete'in haberine göre, Google, 2016’da YouTube’a mobil cihazlardan erişimi kolaylaştırmayı amaç edinen ve internet konusunda gelişmekte olan pazarları odak alan YouTube Go‘yu kullanıma sunmuştu. Android özelinde çıkış yapan mobil uygulama, standart YouTube’dan farklı olarak videoların indirilmesine ve diğer kullanıcılarla paylaşılmasına imkan sağlıyordu.

Google, bir süre önce web sitesinden yaptığı açıklamada YouTube Go’yu kapatma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardındaki neden ise standart uygulamanın son dönemde yapılan iyileştirmelerle düşük kaliteli cihazlarla ve bağlantı hızlarıyla da verimli ve stabil çalıştığı şeklinde açıklandı.