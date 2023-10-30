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Gören bir daha baktı: Netanyahu'yu 'astılar'

Afyonkarahisar'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üzerinde 'Terörist İsrail' yazılı maketi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce üst geçide asıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:21
Gören bir daha baktı: Netanyahu'yu 'astılar'
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Afyonkarahisar kent merkezindeki Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi asıldı.

Boynundan iple asılan maketin üzerinde 'Terörist İsrail' yazısı yer aldı.

 Maket üst geçitten kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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