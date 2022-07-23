Görenler inanamadı! Karga, çantadan Euro'yu böyle çaldı

Antalya'da bir otelin sahilinde, turistin ağzı açık olan çantasından karganın Euro alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:38
Görenler inanamadı! Karga, çantadan Euro'yu böyle çaldı
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Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 Euro'yu gagasıyla aldı.

Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı. Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı. 


Antalya euro Serik
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