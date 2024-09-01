ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye veda paylaşımı
Türkiye'de 3 yıllık görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'ye veda etti.
3 yıllık görev süresi dolan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti.
Kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Flake, "Birkaç saat sonra İstanbul'dan ABD'ye giden uçağa bineceğim" ifadelerini kullandı.
Flake paylaşımında 19. yüzyılda ABD Büyükelçisi olarak yurtdışında görev yapmış şair Henry Van Dyke'ın bir şiirine yer verdi ve "Elveda Türkiye" sözlerini kullandı.
Oh, it's home again, and home again, America for me!— Jeff Flake (@JeffFlake) August 31, 2024
I want a ship that's westward bound to plough the rolling sea,
To the bléssed Land of Room Enough beyond the ocean bars,
Where the air is full of sunlight and the flag is full of stars - Henry Van Dyke
Farewell, Türkiye pic.twitter.com/PWGtZF8WGy
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