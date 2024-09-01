ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye veda paylaşımı

Türkiye'de 3 yıllık görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'ye veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 10:28
ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye veda paylaşımı
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3 yıllık görev süresi dolan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti.

Kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Flake, "Birkaç saat sonra İstanbul'dan ABD'ye giden uçağa bineceğim" ifadelerini kullandı.

Flake paylaşımında 19. yüzyılda ABD Büyükelçisi olarak yurtdışında görev yapmış şair Henry Van Dyke'ın bir şiirine yer verdi ve "Elveda Türkiye" sözlerini kullandı.



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