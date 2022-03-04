Gürer'den Pakdemirli açıklaması: Sorunlar bakan değişikliğiyle değil zihniyet değişikliğiyle çözülebilir
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan sorunların çözümü için bakanın değişmesinin yeterli olmayacağını, sorunların ancak tarım politikasının değişmesiyle çözülebileceğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin "affını isteyerek" yerine Vahit Kirişçi’nin atanmasını yorumladı.
Tarımda zihniyet değişmedikçe bakan değişikliğinin sorunların çözümü için yeterli olmayacağını ifade eden Gürer, “Cumhurbaşkanı her konuda tek yetkili; tarım politikasını da o belirliyor. Kamucu bir tarım politikasına dönüş olmadan, sürekli bakan değişikliği yapılarak sorunların çözümü mümkün görünmüyor” dedi.
PLANLAMA ŞART
Tarım Bakanlığına Pakdemirli’nin yerine Kirişçi’nin getirilmesiyle ilgili değerlendirmesinde, tarımda yaşanan sorunlarla ilgili tespitlerini de aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımda planlama yapılmalı, üretim için çiftçi mutlaka desteklenmeli” dedi.
ZAM ÜSTÜNE ZAM
Girdi maliyetlerindeki önlenemeyen artışlara da değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre gübrenin yüzde 342, mazotun yüzde 128, tarım ilacının yüzde 250, elektriğin ise yüzde 120 arttığına dikkat çekti.
TARIM ALANLARI SÜREKLİ DARALIYOR
Türkiye’de 5 milyon hektar tarım arazisinin tarım dışı kaldığına da işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 800 bin çiftçinin ise çiftçiliği bıraktığını ifade etti.
MALİYET ARTIŞI, ÜRETİCİYİ TARIMDAN UZAKLAŞTIRDI
Gürer, “Tarımda sorunlar o kadar arttı ki girdi maliyetlerindeki artış tarımla uğraşan kesimlerin ve tarım alanlarının azalmasına, bu da farklı olumsuz sonuçlara neden oldu. Örneğin yem fiyatlarındaki artıştan bunalan üretici, süt ineğini kesime göndermek zorunda kaldı. Tarımsal üretimde büyük oranda ithalata bağlı bir ülke durumuna düştük” diye konuştu.
KAMUCU ANLAYIŞLA HAREKET EDİLMELİ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllar itibariyle dağ gibi biriken bu sorunların çözümü bakan değişliği değil, zihniyet değişikliği ile çözülebileceğine de vurgu yaparak, “Gübre, ilaç ve tohumda kamucu bir anlayışla hareket edilmeli ve fiyat artışlarının önüne geçilmelidir. Çiftçinin ürünü değer bulmalı, yem için de önlem alınmalıdır” şeklinde konuştu.
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