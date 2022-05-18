İşaret Ömer Çelik’ten gelmişti: İktidarda Cahit Özkan rahatsızlığı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

AKP Grup Başkanvekili Özkan, Armağan Çağlayan’ın YouTube programında, “BAE baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman BAE teslim oldu” ifadelerini kullandı. Bunun ardından siyaset kulislerinde, Özkan’ın bu sözlerinin “AKP’de rahatsızlık yarattığı ve grup başkanvekilliği görevinden istifa edeceği” iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in de sosyal medya hesabından, “Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını” ifade etmesi tartışmayı alevlendirdi.

SARAY’IN DA GÜNDEMİ

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı’nda da rahatsızlık uyandırdı. Çelik’in yaptığı açıklamanın “Cumhurbaşkanlığı kaynaklı olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor. Özkan üzerinde yapılan tartışmalar sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen bir karar almayacağı da ifade ediliyor. Özkan’ın grup başkanvekilliğinden istifa etmesi durumunda, “AKP TBMM Grubu’nun toplanarak yeniden bir grup başkanvekili seçmesi gerektiğinin” de altı çiziliyor.

SON ANDA DEĞİŞTİ

AKP grubunda da dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TBMM’de bu hafta AKP’nin nöbetçi Grup Başkanvekili olarak Cahit Özkan görünüyordu. Ancak TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta bir diğer grup başkanvekili olan Mustafa Elitaş’ın “görevli olduğu” duyuruldu.