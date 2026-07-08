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Görevden alınan CHP Iğdır İl Teşkilatı'ndan açıklama: 'Butlan yönetimini tanımıyoruz'

Görevden alınan CHP Iğdır İl Teşkilatı'ndan açıklama: 'Butlan yönetimini tanımıyoruz'

8.07.2026 15:55:00
Güncellenme:
ANKA
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Görevden alınan CHP Iğdır İl Teşkilatı'ndan açıklama: 'Butlan yönetimini tanımıyoruz'

Atanan CHP Genel Merkezi tarafından Iğdır İl Başkanlığı görevinden alınan Nizamettin Ada, “Bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Bunun dışında hiçbir genel başkanı tanımıyoruz. Biz atanmışların değil, seçilmişlerin yanındayız” dedi.

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Mahkeme kararıyla atanan CHP Genel Merkezi tarafından Iğdır İl Başkanlığı görevinden alınan Nizamettin Ada, yaptığı açıklamada, kendilerine İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun görevden alındığına ilişkin tebligat gönderildiğini belirtti.

İl yönetiminin parti üyelerinin oylarıyla demokratik şekilde seçildiğini ifade eden Ada, görev süreleri boyunca CHP'ye ve Iğdır'a hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"BİZİM MESELEMİZ KOLTUK DEĞİL, MEMLEKET MESELESİDİR"

Görevden alınma kararının siyasi bir tutum nedeniyle alındığını savunan Ada, “Bugün görevden alınış sebebimiz, butlan yönetimine boyun eğmememiz ve bu yönetimi kabul etmememizdir. Eğer onların istediği gibi davransaydık bugün koltuklarımızda oturuyor olabilirdik. Ancak bizim meselemiz koltuk değil, memleket meselesidir” diye konuştu.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bağlılıklarını sürdüreceklerini belirten Ada, "Bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Bunun dışında hiçbir genel başkanı tanımıyoruz. Biz atanmışların değil, seçilmişlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini" söyleyen Ada, "Bizim mücadelemiz işçinin, çiftçinin, emeklinin, üreticinin ve halkın sorunlarına çözüm üretmek içindir. CHP halkın partisidir. Halkla birlikte olmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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