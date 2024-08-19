Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü'nden dikkat çeken mesaj: ‘Hakkın ve hukukun üstünlüğünü…’

Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:39

Güncelleme: 19.08.2024 - 18:39

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 16 Ağustos'ta Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valiliği'ne atandı. Ayyıldız'ın yerine de Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bugün devir teslim töreni yapıldı. Törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından Ayyıldız ve Demirtaş'ın mesajları yayımlandı.

Ayyıldız'ın mesajı dikkat çekti. Koltuğunda henüz bir yılını doldurmuş olan Ayyıldız, görev süresince hakkın ve hukukun üstünlüğünü gözetmenin gayreti içinde olduğunu ifade etti.

“HAKKIN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ…”

Ayyıldız’ın mesajı şöyle:

“26.06.2023 tarihinden bu yana sürdürdüğüm Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden, 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Rabbime 179 yıllık köklü, Şehit ve Gazi olmayı görev sayan bir teşkilata hizmet etmenin onurunu yaşattığı için hamdediyor, hakkın ve hukukun üstünlüğünü gözetmenin gayreti içinde olduğumu ifade etmek istiyorum.

Kıymetli meslektaşım Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş'a bu anlamda başarılar diliyor, bir nefer olarak her daim Emniyet Teşkilatımızla birlikte olmaya devam edeceğimin altını çizmek istiyorum.

Milletimizin huzur ve güveni için canını feda eden aziz Şehitlerimizi rahmet, Gazilerimizi minnet duygusuyla anıyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet erkanına, bütün meslek büyüklerime, emeklilerimize ve çalışma arkadaşlarıma minnettarlığımı arz ediyorum."

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bursa Valisi olarak atanan Sn. Erol Ayyıldız, görevden ayrılmaları nedeniyle mesaj yayımladı pic.twitter.com/HIizFZiCCC — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 19, 2024

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN ŞİARIYLA MİLLETİMİZİN HİZMETKARI OLACAĞIZ”

Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Demirtaş da, Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya şükranlarını sunduğu mesajda şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum.

Öncelikle bu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Teşkilatımızın hedeflerine ilerlemesi noktasında desteklerini bizlerden esirgemeyen Sayın İçişleri Bakanımıza Şükranlarımı sunuyorum.

Bu atamanın bize güvenenlere, şahsıma ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde mazisi şan ve şerefle dolu 179 yıllık bu teşkilatın dünya ölçeğindeki saygınlığını daha da arttırmak, fiziki ve beşeri kapasitesini güçlendirmek için el birliğiyle, hep birlikte çalışacağız.

Hedefimiz, Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri seviyelere taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında görev yapan her rütbe ve kademedeki değerli mesai arkadaşlarımla birlikte, yeni bir ruh ve artan bir heyecanla durmadan duraksamadan çalışacağız.

Aziz milletimizin huzur ve güvenini sağlamak için tüm paydaş kurumlarımızla büyük bir uyum içerisinde görevimizi yerine getirecek, bize duyulan güven ve sorumluluğu layıkıyla taşımanın gayretinde olacağız.

Başta terör örgütleri olmak üzere, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Görevimizi yerine getirirken temel hak ve özgürlüklere saygıyı, hukukun üstünlüğünü, milletimizin emir ve hizmetinde olmayı her şeyin üzerinde tutacağız.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla milletimizin hizmetkârı olacağız.

Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için canla başla çalışırken, milli ve manevi değerlerimizi koruma, onlara sahip çıkma bilinciyle hareket edeceğiz.

Bu vesileyle; Türkiye'nin Huzuru için canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Görevi devraldığım Vali Sayın Erol Ayyıldız'a Emniyet teşkilatımıza verdiği emekler için teşekkür ediyorum.

Allah, milletimizin duasıyla bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin."