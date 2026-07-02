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Görevden uzaklaştırılan İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık görevine geri döndü

Görevden uzaklaştırılan İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık görevine geri döndü

2.07.2026 12:46:00
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Haber Merkezi
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Görevden uzaklaştırılan İBB Daire Başkanı Yavuz Saltık görevine geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında 23 Mayıs 2025 tarihinde görevden uzaklaştırılan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, tedbir kararının kaldırılmasının ardından görevine yeniden başladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin resmi olarak kaldırıldığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yapan Saltık, İBB soruşturması nedeniyle 23 Mayıs 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığını hatırlattı. Yürütülen hukuki ve idari süreçlerin ardından alınan kararlarla bu tedbirin ortadan kalktığını belirten Saltık, yeniden görevinin başında olduğunu bildirdi.

19 HAZİRAN'DA GÖREV BAŞI YAPTI

İBB Başkanlık Makamı'nın 25 Mayıs 2026 tarihli oluru ile Yavuz Saltık hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı resmen sona erdirildi. Bu onayın ardından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen resmi "göreve başlama" yazısı doğrultusunda Saltık, 19 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Muhtarlık İşleri Daire Başkanı unvanıyla mesaisine yeniden başladı.

 
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"KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİM"

Görevine iade edilmesinin ardından çalışma arkadaşlarına ve İstanbullulara seslenen Saltık, İstanbul'a hizmet etmeye kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.

Saltık, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'a ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için görevimi aynı sorumluluk ve kararlılıkla sürdüreceğim."

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Saltık, İBB davasının 53'üncü duruşma günü olan 18 Haziran tarihinde tahliye edilmişti.

İlgili Konular: #Yavuz Saltık #İBB soruşturma

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