Görevi başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:49

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:49

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde görevli olduğu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Dr. Bekir Mete Oymak, kendisini iyi hissetmediğini ifade ederek lavaboya gitmek istedi.

KURTARILAMADI

Lavaboya gittiği esnada fenalaşan Dr. Bekir Mete Oymak’a ilk müdahaleyi servisteki arkadaşları yaptı. Acil servise kaldırılan Oymak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Dr. Oymak’ın ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımladı.

DR. BEKİR METE OYMAK KİMDİR?

Kastamonu’da göreve 2003 yılında Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde başlayan Oymak, 8 yıl görev yaptıktan sonra sırasıyla Kastamonu Devlet Hastanesi, Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’nde görevli Dr. Bekir Mete Oymak, mesleğine tutkuyla bağlı biri olarak tanınıyordu.

İstirahat günlerinde dahi hastaneye gelen ve hastalarıyla yakından ilgilenen Oymak’ın ani vefatı çalıştığı hastanedeki mesai arkadaşlarını ve hasta yakınlarını yasa boğdu.