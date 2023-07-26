Ordu'da doktora darp olayında yeni gelişme!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:08

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:09

Ordu'da Fatsa Devlet Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay ile hasta yakını Ü.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Saldırgan Ü.A., Dr. Kurtbay'ı yumruk atarak darbetti.

Kanlar içerisinde kalan doktor yaralanırken saldırgan Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ü.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ!

Opr. Dr. Okay Kurtbay'ın, hasta yakını Ü.A. tarafından darbedilmesine hastane personeli tepki gösterdi. Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları ve hastane personeli, iş bırakma eylemi yaptı.

Grup adına konuşan Fatsa Devlet Hastanesi Hekim Birliği Temsilcisi Dr. Yüksel Şahin, hastanelerin son günlerde vahşi batı film setlerine dönüştüğünü söyledi.

Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulu olarak bugün iş bırakma kararı aldıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Hastaneler cana can katması gereken kurumlar olmalı iken; son günlerde adeta vahşi batı film setlerine dönmüş durumdadır. Silahlı saldırganlar hastanelerimize elini kolunu sallayarak giriyor ve gerek hekimlerin gerekse sağlık çalışanlarının, vatandaşların canına kastediyor. Opr. Dr. Okay Kurtbay, bir hasta yakın tarafından saldırıya uğramış; kaşı açılmış ve kafa travması geçirmiştir. Bu olayı, kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık kurumlarında şiddetin son bulmasını talep ediyoruz."