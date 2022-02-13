Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul hayatını kaybetti. 3 aylık çocuk babası polisin naaşı memleketi Çorum'a gönderildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirdi.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Özoğul'un hastane morgundan alınarak polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, buradaki törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi.
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