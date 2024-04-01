Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti

Manisa'nın AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden 31 Mart'ta seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez’e görevini devretti. Gedüz, belediye başkanlığı mührünü de Dönmez'e teslim etti.

ANKA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:13
Görevi devretti: Kırkağaç AKP'den CHP'ye geçti
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez’e resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden görevini devretti. 

Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" dedi. 

Üstün Dönmez de Başkan Gedüz’e bu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Gedüz’e teşekkür etti. 

Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez’e taktı, belediye başkanlığı mührünü de teslim etti.


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