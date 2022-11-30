Bitlis'teki cinayetin şüphelisi Van'da yakalandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde başından silahla vurulmuş cesedi bulunan M.Ç.'nin cinayet şüphelisi H.A., Van'da yakalandı.
Ahlat ilçesi Kırkdönüm Mahallesi'nde 25 Kasım'da yol kenarında silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada cesedin, M.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. M.Ç.’nin cinayet şüphelisinin H.A. olduğu saptandı.
CEZAEVİNE KONULDU
H.A.’nın Van’daki bir adreste saklandığı tespit edildi. Bitlis ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A., gözaltına alındı.
H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ahlat T Tipi Cezaevi’ne konuldu.
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