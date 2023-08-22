Görülmemiş 'düğün' eğlencesi: Yüzlerinde maske, ellerinde orakla damadı karşıladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün sonrası yapılan eğlencede arkadaşları damadı, çığlık ve gulyabani maskeleri takıp, ellerine meşale ve orak alarak karşıladı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:27
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İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde, Kemal Karaman (27) ile Kübra Özyücel (26) çiftinin düğününden sonra, damadın arkadaşları tarafından düzenlenen eğlencedeki ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

BEYAZ ÇARŞAF GİYDİRDİLER

Düğün sonrası, çiftin evinin önünde bekleyen arkadaşları, maske takıp, ellerine orak alarak damadı karşıladı.

Meşaleler de yakan grup, damat ve sağdıcına da beyaz çarşaf giydirdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Damat ve arkadaşları ilginç kostümleri ile çiftetelli oynayarak eğlenirken, o anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


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