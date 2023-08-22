Yozgat'taki feci kazada yürek yakan ayrıntı: Düğünden dönüyordu...

Yayınlanma: 22.08.2023 - 14:11

Güncelleme: 22.08.2023 - 14:59

Sivas'tan önceki gün İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Serdal İçeloğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, memleketi Tokat'ın Yayladalı köyüne getirildi.

İstanbul'da nakliye firması sahibi olan İçeloğlu, öğle saatlerinde köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, yurttaşlar ve yakınları katıldı.

"EŞİNİN AKRABALARININ DÜĞÜNÜ İÇİN GELMİŞTİ"

Yayladalı köyü Muhtarı Mustafa Al, "İstanbul'dan Sivas'a eşinin akrabalarının düğünü için gelmişti. Tokat'a baba toprağını ziyaret için de köyümüze geldi. Düğün sonrası tekrar eşi ile birlikte İstanbul'a dönerken otobüs kazasında kaybettik. Eşinin sağlık durumu iyi" dedi.