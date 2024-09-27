Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:57

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:58

Gaziantep’te şehir merkezinde ara sokaklarda çekilen bir videoda, 7 kişilik bir grup içinde 2 şahsın elinde uzun namlulu silahlarla, sokak ortasında küfürler savurarak tehdit ettiği görüldü.

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, kullanıcılar İçişleri Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve güvenlik güçlerini göreve çağırdı.

Söz konusu görüntü çeteleşmenin hangi ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Elinde tuttuğu Rus piyade tüfeği Kalaşnikof'u gömleğinin altına sıkıştıran ve adının Bedir Aydın olduğu iddia edilen kişi, kendisini videoya alan kişiye doğru tehditler savurup küfretti.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Emrah Aydınalp, şahısların suç dosyalarının kabarık olmasına rağmen sokaklarda rahatça gezdiğini belirtti.

57 SUÇ KAYDI VAR İDDİASI

Aydınalp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’te sokak ortasında terör estiren şahıslar ellerinde uzun namlulu silahlar ile poz veriyorlar insanları tehdit ediyorlar. Videodaki şahısların kabarık dosyalarının olmalarına rağmen sokaklarda böyle dolaşıyorlar. Videodaki şahıslar Bedir aydının 57 suç dosyası (Ölümle tehdit-Mekana çökme-uyuşturucu ticareti-silah ticareti) bulunmaktadır. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleyen Aydınalp, yetkilileri göreve çağırdı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, söz konusu videoyu paylaşarak silahlı kişilerin sokakta elini kolunu sallayarak gezmesine tepki gösterdi.