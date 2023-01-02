Görüntüler İzmit Körfezi'nden... Sahil 'kırmızıya' büründü
İzmit Körfezi’nde sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı. Sahil şeridi kırmızı renge büründü. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, “Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.
İzmit Körfezi'nin doğu ucunda sahil şeridinde deniz kenarı ve kayalıklar kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı.
Sahil şeridi kırmızı renge bürünürken, uzmanlar bu durumun zaman zaman Marmara Denizi kıyılarında görülen ‘Gelidium’ cinsi bir türden kaynaklandığını ifade etti.
"RÜZGARLARIN ETKİSİYLE KIYILARDA BİRİKİRLER"
Yaşanan bu durumun ekosistemin bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergül, “Bilinen bir toksin salgıları yok. O bakımdan zararsız organizmalardır. Marmara ekosisteminde doğal olarak görülen canlılardır. Ancak besleyici elementlerin artışı bu türlerin de sayıca artışına neden olabilir. Yaşam döngülerinin doğal bir sonucu olarak ya da rüzgarların etkisiyle kıyılarda birikirler. Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.
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