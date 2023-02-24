Görüntüler kameraya yansıdı... Kedi kulübelerini ateşe verdi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 16:20

Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak’ta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler, dün, bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri fark eden mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının kulübelerin yanında park halinde bulunan bir kamyonete sıçraması da önlendi.

Kulübelerin ateşe verildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kulübeyi eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı ve mahallelinin kovayla su taşıp yangına müdahale ettiği görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.